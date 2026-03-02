Daniele Adani guarda già a quella che sarà l'Inter del futuro, nella sua analisi dagli studi de La Domenica Sportiva. "L'Inter deve cambiare qualcosa, un po' ovunque perché ha qualche giocatore che ha qualche anno. Dietro, magari qualcuno in mezzo. Ma l'Inter ha sempre lavorato bene. Penso che debba lavorare inserendo un altro piano tattico, con giocatori da uno contro uno. Gioca bene, quello che sa fare lo fa benissimo, ma c'è un altro calcio, che è quello europeo. Un'altra apertura che un grande club deve avere e che deve permetterti di variare".

"Chivu, nella stessa partita, cambia: gioca con te o quattro punte. Ci sono ali adattati a quinti come Luis Henrique o Thuram che va a giocare esterno ma non lo fa volentieri. Bonny non è un esterno ma lo fa volentieri perché è giovane. Però serve una variante. Chivu ha variato questo gioco, ma l'Inter lo riconosce bene perché parte anni fa, da Conte. Sono tutti cresciuti con questa idea".