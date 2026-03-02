Tutto pronto per la 76esima Viareggio Cup, che partirà il prossimo 9 marzo allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio con il match inaugurale tra Genoa, campione in carica e vincitore della 1ª Super Viareggio Cup, e i nigeriani del Mavlon. Durante la cerimonia di apertura sarà protagonista Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista dell'Inter in prestito al Pisa, ben noto dalle parti di Viareggio, dove nel Torneo del 2022 è stato protagonista assoluto con l’Alex Transfiguration, formazione del suo Paese, con la quale è arrivato fino in finale.