Intervenuto nel corso del programma 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla dei gioielli della squadra neroverde che potrebbero risultare appetiti sul mercato quest'estate, tra i quali anche Ismael Koné e Tarik Muharemovic inseguiti anche dall'Inter: "Koné è un giocatore che sta facendo bene, però io oggi sono contento di tutta la squadra che sta facendo bene. I giocatori si sono valorizzati molto grazie a mister Fabio Grosso e hanno margini di crescita importanti. Vogliamo essere anche una società sostenibile: Kone, Muharemovic, Laurienté... Ci sono tanti ragazzi ma non possiamo cederli tutti perché poi l'obiettivo è ricostruire una squadra per fare bene e migliorare la prossima stagione. Poi è normale che qualcuno lo cederemo, la nostra politica è quella di prendere giocatori a poco prezzo per poi provare a rivenderli ai grandi club e mantenere un bilancio sano".

Ma Koné vale più di Davide Frattesi? "Frattesi è un giocatore speciale, poi è italiano quindi ha un valore diverso. È un ragazzo che dovrebbe giocare in qualunque club importante, la dimostrazione sta nel fatto che l'Inter, nonostante abbia poco spazio, ci pensa sempre due volte prima di cederlo".