Dagli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani comincia ad introdurre il derby di domenica prossima tra Milan e Inter: "Se l'Inter vince il derby va a +13 è campione d'Italia, senza se e senza ma; un distacco così sarebbe irrecuperabile. Ma se il Milan vince, va a meno sette, vince un altro scontro diretto e mette un po' di pressione ai nerazzurri; c'è qualcosa da poter dire. E così non sai mai come va a finire, già l'anno scorso la Serie A è finita in maniera sorprendente. Il derby, di sicuro, sarà decisivo. Certo, l'Inter vista contro il Genoa è sembrata una corazzata".