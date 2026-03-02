Dopo un mese di marzo ricco di appuntamenti la Serie A si fermerà nel weekend del 28-29 marzo per lasciare spazio all'ultima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Alla ripresa inizierà una volata ricca di emozioni, a partire dal big match contro la Roma a San Siro. La gara, valida per la 31esima giornata di campionato, è in programma nel weekend 3-4-5 aprile, il fine settimana di Pasqua con data e ora ancora da confermare.

La vendita dei tagliandi prenderà il via mercoledì 4 marzo, esclusivamente online su inter.it/tickets, e sarà divisa in cinque fasi, dalla prima dedicata agli abbonati full fino alla vendita libera che inizierà dal pomeriggio di martedì 10 marzo. 

Sezione: News / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 21:38
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
