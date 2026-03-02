La stagione di Federico Dimarco è ben illustrata dai numeri, come riporta oggi Tuttosport. Solo in campionato, 6 gol e 15 assist, un passaggio vincente in meno del "Papu" Gomez versione 2015/16, che chiuse col record nella storia del massimo campionato da quando viene registrato il dato.

Ad oggi ha giocato 1.987 minuti, quasi 80' di media a partita. L'anno scorso chiuse a 2.197, la media era di 65' a gara. Il cambio è stato netto e fa ovviamente felice anche il ct azzurro Gattuso.

Come "premio" per un'annata strepitosa, la dirigenza sta riflettendo sul rinnovo del contratto. Quello attuale scade nel 2027, c'è un'intesa di massima sul prolungamento fino al 2030, quando il ragazzo avrà 33 anni. Da sistemare la questione delle cifre: Dimarco ha raggiunto lo status dei top come Barella, Calhanoglu e Bastoni, il nuovo accordo scaccerebbe le sirene inglesi (Arsenal e Manchester United).