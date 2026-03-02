Lega Serie A ha reso noti i nuovi orari delle partite dalla 29esima alla 31esima giornata del campionato Primavera 1. Queste le variazioni d'orario che riguardano l'Inter di Benito Carbone:

29esima giornata: Domenica 08/03/2026 ore 13.00 INTER-FIORENTINA

30esima giornata: Sabato 14/03/2026 ore 11.00 TORINO-INTER

31esima giornata: Domenica 22/03/2026 ore 13.00 LAZIO-INTER

