Pronta un'Inter inedita per la semifinale d'andata di Coppa Italia di domani sera contro il Como. Come riporta Tuttosport, non ci sarà Lautaro Martinez e anche Bonny è in forte dubbio. Chivu potrebbe anche affidarsi al 3-4-2-1 con Pio Esposito unica punta.
In questo caso ci sarebbe il rilancio di Frattesi e Diouf. In porta, invece, tornerà "Pepo" Martinez con davanti Bisseck, Acerbi e Bastoni. Attesa per Dumfries, che potrebbe tornare dal 1', ma è in ballottaggio con Darmian (quest'ultimo in realtà potrebbe giocare anche in difesa. Carlos Augusto sarà il quinto di centrocampo, mentre in mezzo Mkhitaryan e Sucic sono in vantaggio per una maglia su Barella, Zielinski e Calhanoglu, che nel secondo tempo metterà altri minuti nelle gambe.
Sezione: Rassegna / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
