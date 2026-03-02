Nel corso della conferenza stampa dopo il 3-3 un po' deludente contro la Juventus, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha risposto a una domanda sui risultati ottenuti dai giallorossi contro le big del campionato, non certo entusiasmanti.

Tre pareggi contro le big? Solo l'Inter meglio della Roma?

"L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match,siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non prendere gol da calcio piazzato tirato addirittura da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".