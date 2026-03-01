Girandola di gol e di emozioni all’Olimpico tra Roma e Juventus che alla fine si dividono la posta in palio. Il big match finisce 3-3 con la Roma rimontata dal doppio vantaggio. Wesley al 39’ aveva portato in vantaggio i giallorossi, poi in avvio di ripresa arriva il pari firmato da Conceicao. La Roma riesce poi a portarsi sul 3-1 grazie alle reti di Ndicka e Malen. Sembra finita, ma la Juve non molla e nel finale prima accorcia con Boga e poi pareggia i conti in pieno recupero con Gatti per il 3-3 finale.

Cambia poco in chiave classifica: la Roma resta al quarto posto a quota 51, +4 sulla Juventus che a sua volta è adesso a -20 dall’Inter.