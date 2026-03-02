"Dimarco è un altro giocatore, i numeri sono chiari. Oggi è forse l'esterno sinistro più forte d'Europa. Prima veniva sostituito al 60', adesso corre fino a fine gara. Per fortuna è italiano e ce lo godiamo anche in nazionale. Thuram, per esempio, non sta rendendo in quel modo". Così Stefano Sorrentino giudica la grande annata dell'esterno nerazzurro parlando dagli studi de La Domenica Sportiva.