Sono passate 15 partite dal derby d'andata. Era il 23 novembre quando i rossoneri vinsero grazie a un tap-in di Pulisic su papera di Sommer. Da quella data, l'Inter ha inanellato una serie di risultati impressionanti: 14 vittorie e il pari con il Napoli. Grazie a questo ritmo, i nerazzurri hanno accumulato un vantaggio di ben 10 punti sui cugini. Il derby di domenica prossima è la ghiotta chance per chiudere il cerchio e dare la mazzata probabilmente definitiva alle residue ambizioni di Allegri per il tricolore. Peraltro, da queste parti, l'ultimo derby vinto risale alla notte della seconda stella...

"L’errore difensivo che ha regalato il gol a Pulisic, unito al rigore del pareggio sbagliato da Calhanoglu, è stato un elettroshock inconscio per la squadra, che alla dodicesima giornata era scivolata al quarto posto a -1 dal Milan e a -3 dalla Roma capolista - sottolinea la Gazzetta -. Non altrimenti si spiega il cambio di marcia travolgente che l’Inter ha impresso dal giorno successivo, cioè il 24 novembre. È stato come se allenatore e giocatori si fossero resi conto di aver raggiunto il point-break: in quel preciso momento il surfista esperto sale sull’onda, mentre l’apprendista sbadato finisce alla deriva senza controllo. Chivu, nonostante la scarsa abitudine alle pressioni della panchina, ha cominciato a cavalcare leggiadro e a dominare il mare dall’alto, stabilendo un primato inatteso: il record di punti di un allenatore esordiente alla guida dell’Inter (64 in 26 giornate e poi 67 in 27) con prospettive interessanti sul futuro".