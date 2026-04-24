"L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Questa la precisazione che Claudio Ranieri, con una dichiarazione rilasciata all'ANSA, ci tiene a fare pubblicamente sulle modalità del suo addio alla Roma "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". Ranieri ha voluto allo stesso tempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre", la chiosa del messaggio.

In mattinata era arrivato il comunicato ufficiale del club giallorosso che aveva reso nota la decisione: "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma - si legge nella nota ufficiale diramata dalla Roma attorno a mezzogiorno -. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".