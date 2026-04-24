Era nell'aria da ieri sera, da questa mattina è ufficiale: la Roma ha comunicato che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Finisce, dunque, l'avventura di senior advisor del club capitolino di Ranieri, che aveva assunto questo ruolo dopo aver traghettato da allenatore la squadra nella passata stagione conclusa al quinto posto, a un passo da quella che sarebbe stata una qualificazione in Champions miracolosa.

Per Ranieri sono risultate fatali le dichiarazioni pubbliche contro Gian Piero Gasperini che avevano generato delle tensioni all'interno dell'ambiente giallorosso. Da qui la mossa che non si è fatta attendere della famiglia Friedkin.

"Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma - si legge nella nota ufficiale diramata dalla Roma attorno a mezzogiorno -. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".