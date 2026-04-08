Disavventura legale per l'attaccante 19enne dell'Udinede, Idrissa Gueye, denunciato dalla Polizia Stradale dopo un controllo alla frontiera di Trieste, al valico Fernetti, con la Slovenia. Come riporta Il Messaggero Veneto, il giocatore era a bordo di una automobile Audi di grossa cilindrata e ha esibito una patente di guida emessa dalle autorità del Senegal, documento però rivelatosi falso, tanto che la polizia doganale ha contestato lui il reato di uso di atto falso, impedendogli quindi di continuare a utilizzare il veicolo.

Nessun commento da parte del club friulano in merito alla vicenda.