Le grandi manovre dell'Inter guardando al futuro sono già cominciate e riguardano in particolar modo il centrocampo, come si legge sul Corriere dello Sport. Possibile un importante restyling. Frattesi è tra i profili in bilico, occhio a Calhanoglu, mentre le chances di rinnovo per Mkhitaryan sono in calo. E anche per Diouf sarebbe forse controproducente un'altra stagione da rincalzo.

Diversi i file aperti in entrata: il quotidiano cita Koné, il rientrante Stankovic jr, il comasco Perrone e la suggestione Jones. La certezza è il giovane serbo, che verrà riportato a casa. Ma il preferito è ancora Koné, per il quale dipende tutto dalla Roma: serviranno non meno di una quarantina di milioni e potrebbero finire nel discorso Frattesi e Carlos Augusto.

Quanto a Perrone, se il Como dovesse strappare una qualificazione europea l'operazione diventerebbe ancora più complicata rispetto a quanto già non sia. Fondamentali saranno le valutazioni dell'argentino, che potrebbe cedere al fascino della squadra di cui è vice-presidente Zanetti, al lavoro per dare il proprio contributo. Come detto, non va trascurata l'idea Jones. Il Liverpool ha stoppato l'affare a gennaio, ma il giocatore (in scadenza nel 2027) resta sempre orientato a fare le valigie e la stima di Chivu non è tramontata.