E' slittata la decisione sul procedimento penale che coinvolge Oumar Solet, difensore dell’Udinese, accusato lo scorso maggio di violenza sessuale da una donna di 32 anni che aveva formalizzato la denuncia ai Carabinieri, dopo essersi recata al pronto soccorso di Udine. L’indisposizione del legale di quest’ultima, Giuseppe Brollo, ha convinto il gup a rinviare tutto al 10 giugno, in accordo con le altre parti coinvolte nel procedimento, l’avvocato Maurizio Conti per il francese, e il pm Marco Panzeri.

Come riporta Il Messaggero Veneto, Rossella Miele, giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Udine, avrebbe dovuto decidere se assecondare la richiesta del pubblico ministero di archiviare l’indagine oppure ordinare nuovi accertamenti.