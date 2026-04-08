Kim Min-Jae – secondo più indiscrezioni di mercato provenienti dall’Italia e dall’estero – sarebbe ancora sul taccuino dell’Inter. Il roccioso difensore sudcoreano infatti, seppur sia una pedina importante del Bayern Monaco, non è un titolare inamovibile della squadra di Vincent Kompany. Ma soprattutto le sue caratteristiche lo renderebbero perfetto per imporsi nuovamente in Serie A, motivo per cui non solo i nerazzurri, ma anche il Milan e Luciano Spalletti alla Juventus, starebbero pensando al ventinovenne. Interpellato sull’argomento, in esclusiva da FcInterNews al termine della partita amichevole tra Austria e Corea del Sud, Kim si è così espresso sul Mondiale e non solo: “Vogliamo disputare una bella fase eliminatoria, non vediamo l’ora che inizi il torneo. L’eliminazione dell’Italia? Sono davvero dispiaciuto. La nazionale azzurra può contare su ottimi calciatori, in più in rosa ci sono tanti miei amici, mi avrebbe fatto piacere incrociarli al Mondiale".

Il centrale non si sbilancia circa un possibile ritorno in Serie A: "E come commento le voci che tante squadre italiane come Inter, Juventus e Milan siano sulle mie tracce? Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere. Futuro? Sono concentrato su quanto ho appena detto. Nulla da aggiungere”.