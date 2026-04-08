Gerry Cardinale alza la cornetta per NBA Europe e individua l'area giusta per costruire la nuova arena della Pallacanestro Varese, la societò che vorrebbe usare come sponda per la franchigia da lanciare nel torneo europeo gestito dalla lega statunitense. Come riportato da Malpensa24, il fondatore di RedBird ha contattato direttamente Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese per sondare la disponibilità alla cessione dell’area di MalpensaFiere dove far sorgere un'arena da 15mila posti: il responso arrivato è una totale apertura alla disponibilità a negoziare la vendita dei terreni siti nel comune di Busto Arsizio, con le istituzioni locali che hanno compreso il potenziale impatto economico per il territorio.

Cardinale che fa rotta verso Varese lascia di fatto campo libero ad Oaktree per i dialoghi con l'Olimpia Milano: la società che ha il controllo dell’Inter ha infatti scelto una strada differente, andando ad esplorare una potenziale collaborazione con Olimpia Milano che potrebbe coinvolgere un’acquisizione di una quota di minoranza. Il club biancorosso nel frattempo ha un legame ben saldo con l’Eurolega rinnovato recentemente, e attende lo sviluppo delle interazioni tra le due competizioni cestistiche che sembrano aver ritrovato una strada di collaborazione.