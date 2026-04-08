Per ritrovare le antiche certezze all'Inter è servito anche rimettere Francesco Acerbi al centro della difesa. Complice, come si legge sul Corriere dello Sport, l'assenza di Bisseck. Una prova convincente quella dell'esperto centrale, che quest'anno ha perso il posto da titolare ma a cui Chivu ha fatto ricorso per necessità ricevendo ottime risposte.

Contro Malen, il "leone" ha ruggito come nei giorni migliori, dimostrando di non aver mai staccato la spina nonostante sia a ridosso della scadenza contrattuale. A 38 anni ha ancora stimoli per giocare alla grande, pur non illudendosi sulle possibilità di rinnovo. Sa anche però che questo è il momento per convincere altre società a scommettere su di lui il prossimo anno e chissà che (come stava per accadere a gennaio) non ci sia un ricongiungimento con Inzaghi all'Al-Hilal. Ad oggi resta concentrato sull'Inter e sul Como, prossimo avversario, anche perché Bisseck non tornerà.