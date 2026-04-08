Bologna e Fiorentina ultime scialuppe di salvataggio per il calcio italiano? Alla vigilia dell'andata del quarto di finale di Europa League contro l'Aston Villa di Unai Emery, il tecnico felsineo Vincenzo Italiano non vuole parlare di annata disastrosa per le squadre italiane in Europa: "Non è proprio così disastroso il percorso in Europa delle squadre italiane. Chiaro che non si vince da diverso tempo, ma ho visto l'Atalanta trionfare in Europa League, l'inter fare due finali di Champions, altre due finali europee le ha disputate la Roma, la Fiorentina due di Conference. Non è tutto da buttare".