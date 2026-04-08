Intervistato dal quotidiano Il Tempo, Zibì Boniek ha analizzato la situazione della Roma, reduce dalla brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter. "È un momento complicato, che probabilmente non avrebbe vissuto se la squadra avesse vinto contro la Juventus. Sono stato un calciatore e capisce bene certe dinamiche. Il gol di Federico Gatti arrivato quando ormai la partita sembrava finita, ha cambiato qualcosa nella testa dei calciatori, un successo avrebbe dato entusiasmo e certezze. Credo che anche la sfida europea contro il Bologna sarebbe andata diversamente".

L'ex giocatore giallorosso parla poi di quanto accaduto domenica: "La sconfitta contro l'Inter è stata pesantissima. Quella di Cristian Chivu è una grande squadra, perdere a San Siro contro i nerazzurri ci può stare. È vero che prendere cinque gol è brutto, ma se avessimo perso 1-0 sarebbe stato lo stesso. Non avremmo portato a casa punti. Io salvo la prestazione, per lunghi tratti di partita la Roma mi è piaciuta molto, ha giocato alla pari ed ha avuto qualche buona occasione. Il primo gol dell'Inter è arrivato dopo pochi secondi, a freddo, ed è stato un bel problema. E poi una rete come quella di Hakan Calhanoglu, da così distante, non si vede spesso. C'è stata anche un pizzico di sfortuna".