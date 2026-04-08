Associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. Non manca praticamente nulla a carico di 54 persone oggetto dalle prime luci dell'alba delle 'attenzioni' da parte della Polizia di Stato che sta eseguendo nei loro confronti un’ordinanza applicativa di misure cautelari. Il blitz si è concretizzato in varie città italiane: Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo.

Tra le 54 persone indagate risulta anche Marco Ferdico, ex esponente di spicco della Curva Nord dell'Inter, già condannato a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva e tutt'ora sotto processo a Milano per l'omicidio di Vittorio Boiocchi. Il nuovo capo d'accusa nei confronti di Ferdico è associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.