"Arrivate tutti e due, ma tu arrivi male". Così Simone Sozza, arbitro di Inter-Roma, precisa il perché ha fischiato fallo ad Hakan Calhanoglu nel corso della partita, in base ai dialoghi catturati dalla RefCam. E mentre il turco accetta serenamente la spiegazione del direttore di gara, Lautaro Martinez prova a chiedere spiegazioni sulle modalità del contrasto: "Se arrivano tutti e due sulla palla perché arriva male?".

Si tratta praticamente dell'unico momento in cui Sozza è chiamato all'intervento diretto in una serata che, come testimoniano anche le immagini, scorre decisamente tranquilla con l'arbitro di Seregno che non deve fare altro che godersi i sette gol segnati.