Dopo la lettera pubblicata sui social a poche ore dalla disfatta di Zenica, Gianluigi Donnarumma esterna per prime volte le sue emozioni in un'intervista parlando con Sky Sport della mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale: "Ho avuto un rapporto stupendo con Gigi (Buffon, ndr), il mister (Gattuso, ndr) e il presidente (Gravina, ndr), mi spiace soprattutto per quello, per loro - ha detto il portiere azzurro con gli occhi lucidi -. E' normale sentirsi responsabili per quello che sta succedendo ora, non so come andare avanti. In questi anni, oltre alle delusioni, abbiamo fatto cose importanti. Ora bisogna reagire, è dura. Bisogna andare avanti con forza, con la consapevolezza che l'Italia tornerà grande".