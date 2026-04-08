Perché le big d'Europa giocano tutte a quattro mentre in Italia si rimane quasi tutti ancorati al 3-5-2? A precisa domanda dagli studi di Sky Sport, Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal, non vuole sbilanciarsi: "Non me lo sono mai chiesto, lo dico sinceramente; non so veramente che dire a riguardo. Io personalmente mi trovo meglio a giocare in una difesa a quattro, da centrale o da terzino perché mi sento più libero. Poi se pensate che questo sia il motivo per il quale abbiamo perso contro la Bosnia non credo".