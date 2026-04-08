Si annunciano circa un migliaio di tifosi interisti al seguito della squadra per la sfida al Como di domenica sera al Sinigaglia. I biglietti in vendita nel settore ospiti sono 980 riservati ai titolari di Fidelity Card dell'Inter. Nell'andata di Coppa Italia, sempre a Como, i tifosi nerazzurri erano assenti per divieto di trasferta dopo il petardo lanciato allo Zini esploso vicino ad Audero. Il provvedimento era valido fino al 23 marzo scorso.