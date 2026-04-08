All'Inter si sta già cominciando a guardare oltre la volata Scudetto e la Coppa Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport la prima mossa sarà la conocazione in sede di Cristian Chivu a stagione chiusa per firmare il rinnovo di contratto fino a giugno 2028. Colloqui non ancora avviati, ma non ci sono perplessità.

Il tecnico darà poi le sue indicazioni per formare la squadra del prossimo anno. Avrebbe già voluto cambiare volto al gruppo, ma si è adeguato: Koné è stato trattenuto dalla Roma mentre Lookman è stato bloccato dall'Atalanta, mentre l'esplosione di Esposito ha suggerito di restare col 3-5-2. Le linee guida del mercato non sono cambiate: si potrebbe andare verso un 4-2-3-1 con Koné e Diaby ancora tra gli obiettivi e il sacrificio di Bastoni. Con il nodo Calhanoglu da sciogliere, visto che al turco manca un solo anno di contratto.

Il budget non dovrebbe superare i 40 milioni di euro, ma con Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan in scadenza ci sarà anche un abbassamento del monte ingaggi. Inoltre ci sono le cessioni: Bastoni, se andrà via, porterà almeno 50 milioni, Dumfries ha una clausola da 25, Frattesi può lasciare a cifre simili e così Luis Henrique. Anche Josep Martinez dovrebbe chiudere l'esperienza nerazzurra e in pole tra i pali c'è da tempo Vicario con un giovane promettente come riserva.

Altri nomi sono quello di Palestra, se l'Atalanta non eccederà con le richieste, mentre dietro si valutano Gila e Solet. Davanti potrebbe restare tutto così, a meno che per Thuram non arrivino altri 50 milioni (almeno).