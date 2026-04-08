"La prossima potrebbe essere la chiusura totale perché per me è lo scalino più difficile che ha da affrontare l'Inter, quindi se dovesse finire a vincere a Como ci mettiamo tutti, come si dice, i remi sopra la barca", ha detto Emiliano Viviano al podcast Aura Sport. "Secondo me sarà una partita molto difficile" ha continuato sul match del Sinigallia prima di aggiungere: "Sono convinto che il Napoli abbia possibilità di fare tanti punti, però oggi non riesco a vedere l'Inter che perde così tanti punti da qui alla fine".

Sul periodo di 'difficoltà' dell'Inter Viviano fa delle postille... Momento difficile? Ecco come la pensa l'ex portiere:

"Il problema è che con l'assenza di Lautaro è coinciso un momento non brillantissimo di Thuram poi, ovviamente ok che Lautaro fa giocare anche meglio Thuram, o meglio il fatto che Lautaro e Thuram giochino meglio insieme e che si trovino come intesa, però non hai avuto il miglior Thuram nel momento in cui ti mancava Lautaro. Allo stesso tempo, secondo me, stiamo parlando del nulla per quanto riguarda il campionato perché i due torti arbitrali subiti contro l'Atalanta oggi non ci sarebbe neanche un discorso lotta scudetto e per me sono due errori gravissimi dell'arbitro. Quindi l'Inter ha avuto un calo in Champions League e ha fatto per me una brutta figura andando fuori col Bodo Glimt, ha avuto un calo fisiologico perché ha vinto 14 su 15, coinciso con l'assenza del miglior calciatore che ha il rosa. Credo che ci possa stare".

Sulle critiche al 3-5-2 spiega perché quello di Inzaghi non è replicabile:

"Se si parla proprio di tattica, il 3-5-2 fatto da Inzaghi in questi anni è un po' come quando tutti dicevano "Guardiola ha rovinato il calcio perché tutti vogliono fare il tiki taka". Ecco, è la stessa roba. Era una macchina talmente tanto perfetta che altri pensano di poter imitare, ma non si può imitare perché lo facevano benissimo con Dumfries che faceva praticamente il terzo attaccante con i centrocampisti Barella e Calhanoglu che venivano in mezzo ai difensori, i terzi che andavano in avanti... Oggi provi a riprodurlo, non hai la stessa qualità, non hai la stessa spinta sugli esterni e ti viene fuori un modulo che generalmente occupa il campo in una maniera difficile. Quindi è per quello che ti dico che 3-5-2 è un sistema oggi con cui si fa fatica. Ma il 3-5-2 che fa Allegri non è un 3-5-2 ad esempio: Pavlović va dove vuole in fase offensiva. Se gioca Leao tende quasi mai a stare davanti, ma ad andare sull'esterno e anche a coprire in fase difensiva sull'esterno, quindi 3-5-2 inteso come come ha provato a fare l'Italia è una roba in si fa fatica".