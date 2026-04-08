La situazione di Mario Gila alla Lazio resta in bilico. Il centrale, si legge sul Corriere dello Sport, è in scadenza nel 2027. Non è da escludere che Lotito decida di trattenere il giocatore per arrivare alla scadenza. Va ricordato che i biancocelesti devono il 50% della possibile rivendita al Real Madrid.

La richiesta per il cartellino è comunque ipotizzabile in 25-30 milioni. Da capire se la Lazio sarà costretta o meno dalla commissione bilanci ad agire con un mercato a saldo zero. Su Gila ci sono Milan e Inter, ma con Lotito già si sa che sarebbe un braccio di ferro durissimo. E il giocatore? Ufficialmente è concentrato sul presente e potrebbe anche accettare il trasferimento a zero l'anno successivo.