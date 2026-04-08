Nelle ultime ore il mondo del calcio ha pianto la scomparsa di Mircea Lucescu, tecnico dell'Inter nella sfortunata parentesi del lontano 1998. Nel ricordo del giornalista sportivo Claudio Beneforti, storica firma del Corriere dello Sport, si parla proprio del grande rimpianto nerazzurro del tecnico romeno: "Si porterà nella tomba un grande rimpianto, che mi ha sempre confidato: di non aver fatto bene all'Inter, di non aver dimostrato lì la sua grande bravura - svela a TMW -. Si dispiaceva, perché Moratti era un gran signore. Ma c'era la consapevolezza che comunque Moratti avesse capito quanto valesse, nonostante la stagione sbagliata. E questo in fondo lo rincuorava".