In occasione della partita tra Como e Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, il Comune di Como ha adottato un’ordinanza urgente per garantire ordine pubblico e sicurezza. Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 a mezzanotte e introduce limitazioni che riguardano la vendita e la somministrazione di bevande. Nelle aree interessate sarà vietato somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore a 10 gradi e servire qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Le restrizioni coinvolgono bar, ristoranti, negozi e attività commerciali, oltre agli operatori su area pubblica e privata.



L’ordinanza si applica non solo all’interno dello stadio, ma anche in un’ampia zona circostante. Coinvolti i giardini a lago, viale Marconi, viale Corridoni, il lungo lago Mafalda di Savoia, viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia e viale Fratelli Rosselli, oltre a tutte le attività entro un raggio di 200 metri dall’impianto sportivo.



