L'Inter e e Canali sono felici di presentare la nuova divisa ufficiale per la stagione Primavera/Estate 2026, continuando un dialogo che unisce due eccellenze italiane accomunate da valori condivisi di stile, identità e innovazione. Pensata per accompagnare i giocatori della Prima Squadra nei mesi più caldi, la nuova proposta interpreta in chiave contemporanea il concetto di eleganza dinamica, fondendo sartorialità e funzionalità in un equilibrio naturale. La collezione riflette un approccio evoluto al vestire formale, dove comfort e praticità diventano elementi imprescindibili, senza rinunciare a un’estetica raffinata e distintiva.

Protagonista della stagione è il broken suit, un concetto di abito casual che ridefinisce i codici del tailoring contemporaneo. Il look si compone di una leader jacket con bottoni a pressione ed elastico sul fondo, realizzata in 100% lana Impeccabile, abbinata a un pantalone drawstring nello stesso tessuto, proposto nell’istituzionale blu navy. A completare il look, una t-shirt strutturata in cotone e seta, fresca e preziosa al tatto, proposta nella tonalità latte e arricchita da dettagli Verde Brianza, segno distintivo dell’identità Canali. A fungere da modelli d'eccezione, tra gli altri, i nerazzurri Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian e Luis Henrique.