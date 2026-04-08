Puntuali come una scadenza fiscale, sono arrivati i wishful thinking che vorrebbero l'Italia pronta a essere ripescata nella fase finale dei Mondiali, questa volta a seguito della possibile rinuncia da parte dell'Iran a recarsi negli Stati Uniti. Ipotesi che Andrea Abodi, Ministro dello Sport, fa evaporare rapidamente a margine della presentazione del progetto "Sport Missione Comune 2026": "È una questione continentale. Mi sembra veramente difficile che, dovesse esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, che possa essere ripescata un'europea".

Abodi commenta anche l'idea, avanzata da Luciano Spalletti, di inserire un Under 19 titolare per ogni squadra di Serie A: "Penso che ogni ipotesi che consenta di favorire il coinvolgimento diretto in campo di giovani italiani Under sia importante e deve essere resa compatibile con le regole dell'Unione Europea soprattutto. Quella che fa cambiare passo però è la volontà dei club e degli allenatori, che non ha bisogno di verifiche europee, ma è un investimento nel medio-lungo periodo di cui tutti abbiamo bisogno e non solo la Nazionale. Sono profondamente convinto che il talento ci sia, più usciamo dall'allenamento degli schemi e più liberiamo la fantasia e l'estro dei ragazzi, più emergerà una qualità che è nel DNA degli italiani, che abbiamo semplicemente mortificato in questi anni, che ha bisogno invece di essere liberata".