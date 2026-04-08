'Perché il Friuli non produce più talenti?'. Il quesito posto dal presidente dell'Inter Giuseppe Marotta prima della partita contro la Roma a proposito dei problemi del calcio italiano ha sollevato qualche perplessità, in virtù anche dei risultati ottenuti dalle selezioni giovanili regionali in diversi tornei. A rispondere al numero uno nerazzurro è il responsabile del settore giovanile dell’Udinese, Angelo Trevisan, che ai microfoni del Gazzettino spiega: "Ci sono state ottime prestazioni da parte di tutte le nostre squadre. Molti Under 15 hanno attirato l’attenzione dei club professionistici. Anche la nostra società si sta muovendo per portare qualche ragazzo nel settore giovanile il prossimo anno".

Quello della latenza di talenti non è secondo Trevisan un problema circoscrivibile ad una sola regione: "Posso dire che la Campania, per anni, ha fornito tantissimi calciatori e oggi meno. Sono cicli. Alex Meret e Guglielmo Vicario rappresentano due esempi importanti, hanno raggiunto grandi traguardi. Quando lavoravo all’Inter, circa vent’anni fa, pescavo soprattutto in Veneto per il settore giovanile. Dipende molto dalle annate: è un fenomeno che va a rotazione".