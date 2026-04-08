"Ci sono 7 punti, e 7 punti sono tanti. Anche perché davanti c’è l’Inter, che non è l’ultima arrivata. Certo, domenica vanno a Como e non sarà una passeggiata: se dovessero perdere punti, allora… Ma per il Napoli lo scudetto non deve essere un assillo. Solo una dolce speranza". Questo è il parere espresso ai microfoni del quotidiano Il Mattino dall'ex portiere dei partenopei Giovanni Galli.

Conte, però, non sembra voler parlarne.

"Antonio fa bene. Nessuno meglio di lui sa cosa fare in questi momenti. Bisogna fidarsi: il Napoli pensi solo a sé stesso, a vincere le proprie partite. Poi, al fischio finale, potrà guardare alle avversarie".

Questi 7 punti di distanza da dove arrivano?

"Dagli infortuni che Conte ha dovuto affrontare durante tutta la stagione. La motivazione è lì. Anche perché il Napoli ha gli stessi punti dell’anno scorso. Con meno infortuni sarebbe stato almeno a ridosso della vetta. A questi livelli non ci si può permettere tante assenze per così tanto tempo".