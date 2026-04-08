"Io presidente della FIGC? È stato un pesce d'aprile, arrivato fino in Argentina...". Così ha risposto Julio Velasco, CT della nazionale italiana femminile di pallavolo, durante la presentazione del libro "Allenare diversamente" di Alessandro Donati e Francesco Marcello. "Ci vuole specificità per certi ruoli", ha concluso Velasco.

Sezione: News / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 17:31
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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