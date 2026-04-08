Toccante messaggio su Instagram di Henrikh Mkhitaryan per la scomparsa di Mircea Lucescu. "Mister, sei stato uno dei miei primissimi allenatori, colui che mi ha dato l'opportunità di crescere e iniziare la mia carriera internazionale. Ti sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di vivere ciò che sognavo fin da ragazzo. Grazie per la guida, la fiducia e per aver contribuito a plasmare il giocatore e la persona che sono oggi. Il calcio ha perso un vero signore e un vero visionario del gioco. Riposa in pace, Mister. Avrai sempre un posto molto speciale nel mio cuore. Il mio cuore piange".