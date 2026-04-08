Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, si è espresso sulle elezioni della FIGC del prossimo 22 giugno a margine della presentazione del libro di Alessandro Donati e Francesco Marcello 'Allenare diversamente': "Credo che sia la volta buona, al di là dei nomi, per costruire i dieci comandamenti di quello che è necessario fare affinché da qui a quattro o sei anni si possa riparlare della squadra Nazionale perché come ho già detto, magari anche in maniera informale, la nazionale vive del lavoro dei club. E lascio a voi l'analisi dei risultati dei club".

Buonfiglio poi lancia un monito? "Cosa deve fare il calcio? Un'analisi attenta, scegliere un presidente con un programma chiaro e chiedere interventi governativi, ma cambiando solo un nome non si cambia un tubo".