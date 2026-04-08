Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Crystal Palace, Marin Pongracic ha parlato del periodo di crescita della sua Fiorentina che include anche la sfida pareggiata con l'Inter.
Giocate più leggeri ora che la classifica è migliore?
"L'ultimo weekend ci ha fatto respirare un po' di più. È stata importante ma non dobbiamo dimenticarci il percorso da cui vendiamo. Da un paio di partite vedo una squadra che gioca in modo diverso".
Quando avete fatto il click decisivo?
"Non credo ci sia stato un giorno: è stato un processo. Il Mister ci ha ridato la fiducia che ci mancava e i risultati ci hanno aiutati. Contro l'Udinese respirammo, ci ridiede feeling, ci fece dire 'allora non ci siamo dimenticati come si vince'".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 00:00 L'utopia di Luis Enrique
- 23:40 Giaccherini vota Conte: "L'uomo giusto per la Nazionale, ha già rifondato Juve, Inter e Napoli"
- 23:26 Fiorentina, Pongracic: "Da un paio di partite giochiamo in maniera diversa. È stato un processo"
- 23:11 Giovanni Galli: "Sette punti sono tanti, per il Napoli lo Scudetto deve essere una dolce speranza"
- 22:56 Colpaccio dell'Atletico al Camp Nou: il Barcellona cade due volte in 10. Il PSG impone la sua legge al Liverpool: 2-0
- 22:45 GdS - Inter, Vicario primo obiettivo per la porta: defilati Lunin e il sogno Svilar. Sommer-Martinez, c'è un'idea del club
- 22:31 Patente falsa a un controllo della polizia: denunciato Gueye, attaccante dell'Udinese
- 22:17 Buonfiglio, pres. CONI: "FIGC, solo con un nome non si cambia un tubo. Serve un programma"
- 22:03 La Nazionale Femminile cerca un posto al Mondiale, Soncin: "Tutti i riflettori su di noi, sentiamo la responsabilità"
- 21:49 Beneforti racconta: "Lucescu mi ha confidato un grande rimpianto. Riguarda l'Inter"
- 21:35 Serie A 2026-27, il sipario si alzerà ancora al Teatro Regio di Parma: svelata la data della presentazione del calendario
- 21:21 Donnarumma con gli occhi lucidi: "Italia fuori dal Mondiale, normale sentirsi responsabili. Ma torneremo grandi"
- 21:07 Cassano: "Chivu guida una Ferrari, Fabregas il miglior allenatore del campionato perché ha avuto un compito più complicato"
- 20:52 Bergomi e la gestione di Yamal nello spogliatoio: "Vale quello che Simoni ci diceva quando giocavo con Ronaldo"
- 20:38 Viviano: "Il 3-5-2 di Inzaghi macchina perfetta e inimitabile. Se l'Inter vince a Como è fatta"
- 20:25 Bastoni-Barça, i club non trattano e il giocatore pensa all'Inter. L'operazione dipende da 3 fattori
- 20:10 Esposito vince il 'Goal of the Month' di marzo: premiata l'incornata "da vedere e rivedere" di Firenze
- 19:56 Como-Inter, scatta l'ordinanza: divieto di alcool e contenitori di vetro a partire dalle 18
- 19:42 Trento, Aucelli: "Spiace aver perso contro l'Inter U23, ma non dobbiamo allarmarci"
- 19:28 Messaggero Veneto - Accusato di 'violenza su un’amica': slitta al 10 giugno la decisione per Solet
- 19:14 Colonnese ricorda Lucescu: "Arrivò all'Inter in un momento complicato, ma portò un enorme cambiamento"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il RICORDO di LUCESCU, il DESTINO e il LEGAME con CHIVU. Lo SCUDETTO si decide a COMO?
- 18:45 Trento ko con l'Inter U23, Tabbiani: "Gara negativa, abbiamo fatto poco per meritare il pareggio"
- 18:30 Melgrati in conferenza: "A questi ragazzi insegnati i valori giusti nel settore giovanile. Il gruppo è forte"
- 18:20 Berenbruch in conferenza: "La concorrenza è alta a centrocampo, io mi sento al 100%"
- 18:15 Inter U23-Trento, le pagelle: Spinaccé e Zuberek firmano i tre punti, Lavelli non incide
- 18:00 Inter-Roma, nessuna discussione: comanda il capitano. Barella e Thuram sul podio
- 17:45 Vecchi in conferenza: "Oggi bravissimi, in tanti hanno stretto i denti fino alla fine. L'infortunio di Kamaté..."
- 17:31 Velasco lapidario: "Io presidente della FIGC? Pesce d'aprile arrivato in Argentina"
- 17:17 UFFICIALE - L'Inter vola in Australia: i nerazzurri sfideranno Milan e Juventus. Il programma
- 17:02 NBA Europe, Cardinale punta su Varese: via libera per i dialoghi tra Oaktree e l'Olimpia Milano
- 16:48 Udinese, il resp. vivaio Trevisan risponde a Marotta: "Friuli senza talenti? Anche la Campania produce meno"
- 16:33 Dalla Francia - Inter, pochi dubbi sul futuro di Pavard: il Marsiglia ha già preso una decisione
- 16:19 Bild - Il BVB chiude le porte alle pretendenti come Inter e Milan: pronto nuovo ingaggio per Svensson
- 16:19 L'Inter U23 batte il Trento e sogna i play-off: a Monza finisce 2-1 con i gol di Spinaccé e Zuberek
- 16:04 Bologna, Italiano: "L'Inter ha fatto due finali UCL, nel calcio italiano non è tutto da buttare"
- 15:50 Da Di Gennaro a Luis Henrique, tanti nerazzurri modelli d'eccezione per la nuova divisa Canali
- 15:35 C'è una COSA su LAUTARO che NESSUNO DICE. Il suo GOL più BELLO al MONDIALE per CLUB
- 15:20 Il Bordocam di Inter-Roma: Acerbi miglior attore non protagonista, da Thuram show in campo e fuori
- 15:06 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:52 Dalle scommesse alla riforma dei campionati: il decalogo di Gravina per rilanciare il calcio
- 14:37 Calafiori: "Big europee con la difesa a 4 e italiane col 3-5-2? Non so che dire. Personalmente..."
- 14:23 Abodi: "Mi sembra difficile un ripescaggio dell'Italia. Un U19 titolare in Serie A? Serve volontà di club e allenatori"
- 14:09 L'agente di Thiago Motta: "Alla Juve non era gradito da tutti. Lui al Napoli? Nulla di concreto"
- 13:54 Boniek: "Inter grande squadra, perdere a San Siro per la Roma ci può stare. E il gol di Calhanoglu..."
- 13:40 Ulivieri: "Sempre più fondi a capo dei club, davvero a loro interessa la nazionale?"
- 13:25 L'incubo degli obblighi green sul nuovo San Siro. Tancredi: "Così l'operazione salta"
- 13:11 Rimonta del Napoli? Clemente Russo non ci crede: "L'Inter è una grandissima squadra"
- 12:56 La UEFA omaggia Lucescu: un minuto di silenzio prima delle partite europee
- 12:41 Qui Como - Fabregas cambia l'abito tattico per l'Inter? Idea difesa a tre e impiego del falso nove
- 12:28 Indagine San Siro, in arrivo il ricorso per la revoca del provvedimento
- 12:14 Serie A, gli arbitri della 32esima giornata: per Como-Inter scelto Massa, Aureliano e Maggioni al VAR
- 12:00 INTER, da KONÉ a DIABY: CHIVU passa al 4-3-3? La SVOLTA EUROPEA preannunciata dal MERCATO
- 11:57 Inter-Roma, per Sozza una serata da spettatore: la RefCam coglie un solo intervento diretto
- 11:43 The Sun - Vicario lascerà il Tottenham, Inter in prima fila. Per la sostituzione le idee sono due
- 11:30 Qui Como - Fabregas spera di recuperare due pedine in vista dell'Inter
- 11:14 Muharemovic, scattata l'asta: l'Inter è favorita però bisogna fare attenzione dalla Premier
- 11:02 Maxi operazione anti-'Ndrangheta: 54 arresti, tra gli indagati c'è anche Ferdico
- 10:48 CdS - Gila, derby di mercato tra Inter e Milan: Lotito opta per il trasferimento a zero?
- 10:34 esclusivaKim Min-Jae: "Un ritorno in Italia? Ricordo con piacere l'esperienza al Napoli. Il futuro..."
- 10:20 GdS - Como-Inter, tifosi nerazzurri attesi al Sinigaglia: i numeri
- 10:06 Corsera - Inter, incredibile coincidenza con l'anno scorso nelle ultime sette. Ma Chivu ha uno slancio in più
- 09:52 TS - Como-Inter, oggi la ripresa dei nerazzurri: le ultime su assenti e acciaccati
- 09:38 CdS - Inter col rebus Pavard. Palla all'OM: c'è uno scenario da non escludere
- 09:24 Lucescu, l'omaggio di Mkhitaryan: "Un visionario: grazie di tutto"
- 09:10 TS - Inter, niente calcoli verso lo Scudetto. Como fondamentale perché...
- 08:56 TS - Nodo Calhanoglu: senza rinnovo sarà addio all'Inter. Ecco cosa pensa il giocatore
- 08:42 CdS - Inter, restyling a centrocampo: Koné il preferito, anche Zanetti al lavoro per Perrone. E ci sono altri due nomi
- 08:28 CdS - Acerbi, il ruggito del leone contro la Roma: niente rinnovo con l'Inter, ma...
- 08:14 Crespo: "L'Inter con Lautaro ritrova mezza squadra. Tornerà protagonista anche in Champions perché..."