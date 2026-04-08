Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Crystal Palace, Marin Pongracic ha parlato del periodo di crescita della sua Fiorentina che include anche la sfida pareggiata con l'Inter.

Giocate più leggeri ora che la classifica è migliore?

"L'ultimo weekend ci ha fatto respirare un po' di più. È stata importante ma non dobbiamo dimenticarci il percorso da cui vendiamo. Da un paio di partite vedo una squadra che gioca in modo diverso".

Quando avete fatto il click decisivo?

"Non credo ci sia stato un giorno: è stato un processo. Il Mister ci ha ridato la fiducia che ci mancava e i risultati ci hanno aiutati. Contro l'Udinese respirammo, ci ridiede feeling, ci fece dire 'allora non ci siamo dimenticati come si vince'".