Il futuro di Benjamin Pavard è tutto da decifrare. La scorsa estate il difensore è passato dall'Inter al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Una cifra che poteva anche essere negoziata al ribasso se non fosse che - stando a quanto risulta a RMC Sport - il futuro del giocatore non sarà più all'OM.

"Oggi non ci sono molti dubbi sul futuro del nazionale francese, che giocherà altrove anziché a Marsiglia, anche se la squadra dovesse finire tra le prime tre - assicura l'emittente -. Le sue prestazioni deludenti e certi atteggiamenti hanno reso Pavard uno dei giocatori che più spesso alimentano le tensioni e la disillusione dei tifosi, dato che il suo livello è stato ben al di sotto delle aspettative".