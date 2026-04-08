Il rientro di Lautaro Martinez era talmente atteso dal gruppo nerazzurro che già nel momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento Marcus Thuram invita tutti a fare spazio al capitano. Questa è la prima chicca svelata dal format di DAZN 'BordoCam' a proposito della partita di domenica sera tra Inter e Roma. Dove si pone poi l'accento sull'affetto palesato dal tifo nerazzurro nei confronti di Alessandro Bastoni tra riscaldamento e annuncio della formazione. Poi, il campo: dove il protagonista dietro le quinte è Francesco Acerbi, che dopo la rete lampo di Lautaro invita tutti alla calma, mentre Thuram urla a Lautaro: 'Cosa ti ho detto?' e Javier Zanetti che esalta la giocata. Poi, dopo che sono state evidenziate le lacune di Piotr Zielinski in marcatura, una delle quali è costata il pareggio di Gianluca Mancini, al momento del gol di Hakan Calhanoglu il difensore nerazzurro rimane di sasso in una posa da mimo teatrale, fissando la panchina.

La ripresa si apre col gol di Lautaro che vale il 2-1 con esultanza collettiva che vede protagonista anche Cristian Chivu che prima si getta nel mucchio esultante, poi fa i complimenti al Tik, vale a dire Thuram per l'assist. Al minuto 58, standing ovation per Alessandro Bastoni che lascia il campo accolto anche dai cori del Secondo Anello Verde e da un bacino sulla fronte da parte del capitano. Fino alla cinquina firmata da Nicolò Barella, sommerso dagli abbracci dei compagni con Lautaro che malgrado le borse del ghiaccio alle gambe corre ad innaffiare il compagno con una bottiglia d'acqua, mentre Bryan Cristante dà di matto e si prende ad un confronto dove la diplomazia latita con Mile Svilar. Nel finale, dopo un qui pro quo preso da Davide Frattesi in occasione del gol di Lorenzo Pellegrini ("Sembrava goal", rivolto a Stefan de Vrij che gli dice "È goal"), il protagonista assoluto è Thuram che accompagna le giocate di Denzel Dumfries che definisce 'il mio giocatore'. Quella che domina i giallorossi è, per DAZN, un'Inter 'N...uova di Pasqua'.