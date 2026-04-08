Grazie all'ottima stagione col Sassuolo e alle prestazioni con la maglia della Nazionale bosniaca, Tarik Muharemovic è diventato un potenziale uomo mercato in vista dell'estate ormai alle porte. Il club neroverde lo ha blindato con un contratto fino al 2031 ma è ben consapevole che difficilmente potrà trattenerlo al termine di questo campionato, visto che la fila dei pretendenti è lunga. Innanzitutto va detto che la Juventus non ha alcuna corsia preferenziale, semplicemente ha mantenuto il diritto di incassare il cinquanta percento dalla futura rivendita.

Al momento ad essere favorita sembra essere l'Inter, a caccia di un nuovo titolare per la difesa. Si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro ma, attenzione, nonostante gli ottimi rapporti tra i due club, sicuramente i neroverdi non esiteranno a prendere in considerazione anche altre offerte, magari dalla ricca Premier League che del resto rappresenta il sogno del giocatore bosniaco, come ricorda la Gazzetta di Modena.