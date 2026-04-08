Tra gli argomenti chiave nelle ultime settimane di stagione in casa Inter ci sarà anche il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è dimostrato nuovamente fondamentale per i nerazzurri, ma ci sono altri fattori da valutare.

Presto la dirigenza e l'agente Stipic si metteranno al tavolo per parlare di futuro. Non è un mistero che il regista voglia chiudere in patria la carriera e che il Galatasaray è in pressing, anche se oggi Calhanoglu non ci pensa, concentrato su Scudetto e Coppa Italia. Poi, però, dovrà arrivare una proposta di rinnovo che il giocatore valuterà, visto che a Milano si trova bene. Altrimenti sarà addio, visto che a un anno dalla scadenza questa è l'ultima opportunità di monetizzare prendendo almeno 15 milioni di euro.

Sicuramente in mediana si cercherà di prendere un mediano fisico, alla Koné. Va considerato anche il ritorno di Stankovic jr. E un possibile cambio di modulo in cui sarà necessario capire se si potrà fare a meno del giocatore turco.