Difesa a quattro o a tre, centravanti puro o falso nove? Questi, secondo la Gazzetta dello Sport, i dubbi che assillano Cesc Fabregas, tecnico del Como, in vista della partita di domenica contro l'Inter. Il ricordo della gara d'andata persa 4-0 e giocata col consueto modulo tattico è ancora vivo e allora non è da escludere che il tecnico catalano possa cambiare faccia alla sua squadra, mettendosi a specchio contro i nerazzurri: si avrebbe così più copertura nella fase di non possesso con l’arretramento a quinti di difesa di Hrvoje Smolcic e Alex Valle. Ma anche più aggressività grazie alla libertà di salire del centrale non impegnato nella marcatura, verosimilmente Jacobo Ramon.
Da qui potrebbe poi scaturire la decisione di usare il falso nove, con Nico Paz, Maxence Caqueret e Martin Baturina impegnati in questo ruolo con successo. Con il jolly Assane Diao, che ha spesso ruotato in attacco nell’arco della stessa partita.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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