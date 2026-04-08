Salvo sorprese, Yann Bisseck non farà parte dei protagonisti di Como-Inter domenica sera. L'Inter, si legge su Tuttosport, si ritroverà oggi e il tedesco sarà l'unico giocatore a doversi dedicare alle terapie. Andranno poi verificate le condizioni di Lautaro, che con la Roma ha avvertito fastidio a un polpaccio, di Thuram, zoppicante per un colpo al ginocchio, e di Bastoni, che in panchina aveva del ghiaccio su una caviglia. Tornerà invece a disposizione Carlos Augusto dopo la squalifica.
Sezione: Rassegna / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 09:52
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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