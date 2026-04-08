Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni riguardo alle intenzioni di Cesc Fabregas in vista di Como-Inter. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i lariani rischiano di non avere Jesus Rodriguez, già assente con l'Udinese, mentre qualche possibilità di recupero ce l'ha Ramon al centro della difesa. A destra pronto Smolcic, panchina per Vojvoda e Van der Brempt. Atteso il sold-out al Sinigaglia.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 11:30
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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