Colpo grosso dell'Atletico Madrid al Camp Nou: approfittando della superiorità numerica dal 44', per effetto dell'espulsione diretta di Pau Cubarsì, i colchoneros battono 2-0 il Barcellona, a domicilio, nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, con i gol di Julian Alvarez (punizione magnifica al sette successiva al rosso del difensore blaugrana) e di Alexander Sorloth nella ripresa. 

Stesso risultato al Parco dei Principi, dove i padroni di casa del Paris Saint-Germain impongono la loro legge al Liverpool in virtù delle reti segnate da Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, rispettivamente all'11' e 65'. 

Sezione: News / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 22:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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