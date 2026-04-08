Si parla anche della super stagione del Como durante la puntata di 'Viva el Futbol', un exploit che porta la firma di Cesc Fabregas, secondo Antonio Cassano: "Indipendentemente dal piazzamento finale, penso che il Como sia stata la più bella sorpresa del campionato - la premessa di FantAntonio -. Fabregas, al pari di Chivu, è il miglior allenatore del campionato. Solo che Cristian guida una Ferrari, mentre Cesc ha dovuto crearsela, quindi il lavoro che ha fatto è molto più complicato rispetto a quello del collega. Spero, con tutto il cuore, che possa arrivare quarto; se non succederà, avrà vinto lo stesso. A me non interessano i trofei, io voglio vedere il bello, qualcosa di unico e speciale. E il Como di Fabregas me l'ha fatto vedere per 31 giornate".