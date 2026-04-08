Il Napoli può centrare la clamorosa rimonta Scudetto? Secondo l'ex puglie Clemente Russo, tifoso dei partenopei, l'impresa è alquanto ardua. Questo il suo pensiero espresso nel corso di 'Pressing': “L’Inter è una grandissima squadra, nessuno può pensare che può perdere uno scudetto con sette punti di vantaggio sulla seconda. L’unica cosa che porta a pensare questo sono le tre partite precedenti a quella contro la Roma".